В 2022 году станут доступны переводы за рубеж через систему быстрых платежей

Банк России планирует расширить функционал системы быстрых платежей (СБП) за счет внедрения трансграничных переводов, сообщается на сайте регулятора.

«Ожидается, что такая возможность будет доступна уже в 2022 году», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям. В ЦБ уточнили, что функционал может быть внедрен совместно с аналогичными системами за рубежом или во взаимодействии с иностранными банками.

По данным банка «Русский стандарт», доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге. В финансовой организации считают, что это говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был представлен новый способ оплаты с помощью системы, работающий по технологии NFC. Планируется, что эта функция появится в будущем в СБПэй - приложении для легкой оплаты по СБП.