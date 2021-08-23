Лавров назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необоснованными заявления европейских стран, что газопровод «Северный поток — 2» усилит их зависимость от российского газа. Об этом он рассказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По его словам, «Северный поток — 2» — это коммерческий, взаимовыгодный проект. При его запуске будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа, а устойчивые поставки европейским потребителям будут осуществляться по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Лавров отметил, что в стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, поэтому заинтересованные в проекте европейские страны однозначно выступают за строительство газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.