Атомные электростанции в России будут застрахованы на 2 триллиона рублей

Концерн «Росэнергоатом», который входит в госкорпорацию «Росатом», планирует застраховать от рисков, связанных с катастрофами, все атомные электростанции в России на сумму более 2 триллионов рублей, сообщает ТАСС.

По протоколу закупочной комиссии, победителем тендера на страхование стала компания СОГАЗ. Сумма страхования составит 2,044 трлн рублей, при этом страховая премия составит 3 млрд рублей. Срок страхования — с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года.

Страховым случаем, при этом, будет считаться утрата и повреждение застрахованного имущества в результате техногенных или природных катастроф.

Среди техногенных — радиационное воздействие, пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза.

Среди природных катастроф — землетрясение, извержение вулкана, ураган, смерч, шторм, тайфун и некоторые другие стихийные бедствия.

Также АЭС будут застрахованы от противоправных действий: терроризма, диверсии, поломок машин и оборудования и киберрисков.