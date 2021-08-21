«Ъ»: ФАС отрегулирует диапазон наценок для базовых продуктов питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания, пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Всего мониторинг затронет 25 социально значимых товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб, свекла и другие. Ретейлерам предлагается установить на эти продукты диапазон «справедливых» наценок.

«Ъ» обращает внимание, что ФАС действует в рамках поручения президента России Владимира Путина о представлении квартальной отчетности по ценам на продукты. О проделанной работе антимонопольная служба должна отчитаться до 1 сентября, затем планируется, что подобный отчет станет ежеквартальным.

ФАС становится уже третьим субъектом, собирающим данные по ценам, также этим занимаются Росстат и Минпромторг.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях.