США обновили санкционные списки по «Северному потоку — 2» в связи с указом Байдена

Министерство финансов США ввело санкции в отношении зарегистрированных в России АО «Нобилити» и страховой компании «Константа», а также судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», которые ходят под российским флагом. Ограничительные меры были наложены на указанные организации и корабли в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает сайт американского Минфина.

Согласно заявлению ведомства, они были внесены в новые черные списки, также как ряд структур и других судов, против которых ранее уже были введены рестрикции из-за трубопровода, в связи с подписанным президентом США Джо Байденом указом.

Минфин также объявил, что санкции не коснутся работы «Морспасслужбы» РФ, которая не связана с российскими трубопроводами.

Ранее Байден подписал указ, позволяющий США вводить санкции против лиц, связанных с «некоторыми энергетическими проектами России», среди которых числится газопровод «Северный поток — 2».

В документе сказано, что находящееся на территории Соединенных Штатов имущество таких лиц будет заблокировано: его нельзя будет передавать, продавать и экспортировать. Согласно указу, принимать решение о введении санкций, связанных с «Северным потоком — 2», будут государственный секретарь или министр финансов.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.