Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award

Четыре проекта Сбера удостоились международной премии в области дизайна Red Dot Award в пяти номинациях, сообщает пресс-служба банка.

HR-платформа «Пульс» отмечена сразу в двух номинациях: Apps и Interface & User Experience Design (подкатегория User Interfaces). Она объединяет в себе более 40 инструментов для сотрудников банка и кандидатов на вакансии. «Пульс» отличается от классических HCM-систем (human capital management) человекоцентричным подходом и улучшенным пользовательским опытом.

Пользовательский интерфейс банкоматов был практически полностью переделан. Наиболее популярные операции вынесли на главный экран, а персонализированное меню предлагает клиентам самые актуальные для них операции и суммы. Также появился голосовой ввод. Кроме этого, новые банкоматы Сбера экологичны.

Шрифтовую систему Сбера признали самой масштабной корпоративной шрифтовой системой России. Она складывается из 50 уникальных шрифтовых начертаний, сделанных специально для Сбера. Шрифт работает не только на основных иностранных языках (английский, французский, испанский, немецкий), но и на языках бывшего СНГ.

Виджеты в интернет-банкинге СберБизнес – это перспективная разработка банка для бизнеса, облегчающая рутинные задачи предпринимателя. Они есть как в веб-версии, так и в мобильном приложении СберБизнес и позволят решать каждодневные задачи предпринимателя: транзакции, контроль платежей, расчет за коммунальные услуги, продвижение бизнеса и построение взаимоотношения с клиентами.

Премия Red Dot Award - одна из самых авторитетных мировых наград за достижения в индустрии дизайна. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW с 1955 года лучшим проектам в трёх основных категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникаций (Communication Design) и концептуальный дизайн (Design Concept).