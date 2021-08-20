Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
FIG отказалась предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестер Авериных 13:33
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение 13:29
Украинский призер Олимпиады назвал язык своей страны «псячей мовой» 13:21
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву 13:16
Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ не нужен испанский порт Сеута 13:14
Стали известны новые подробности убийства девочки в Тюмени 13:05
Черногория ужесточает правила въезда в страну 12:58
Газзаев назвал решения, которые помогут улучшить российский футбол 12:57
Иммунолог рассказал о россиянине, который переболел COVID-19 шесть раз... 12:57
Названы регионы, которые ждут ощутимые последствия изменения климата 12:56

Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Четыре проекта Сбера удостоились международной премии в области дизайна Red Dot Award в пяти номинациях, сообщает пресс-служба банка.

HR-платформа «Пульс» отмечена сразу в двух номинациях: Apps и Interface & User Experience Design (подкатегория User Interfaces). Она объединяет в себе более 40 инструментов для сотрудников банка и кандидатов на вакансии. «Пульс» отличается от классических HCM-систем (human capital management) человекоцентричным подходом и улучшенным пользовательским опытом.

Пользовательский интерфейс банкоматов был практически полностью переделан. Наиболее популярные операции вынесли на главный экран, а персонализированное меню предлагает клиентам самые актуальные для них операции и суммы. Также появился голосовой ввод. Кроме этого, новые банкоматы Сбера экологичны.

Шрифтовую систему Сбера признали самой масштабной корпоративной шрифтовой системой России. Она складывается из 50 уникальных шрифтовых начертаний, сделанных специально для Сбера. Шрифт работает не только на основных иностранных языках (английский, французский, испанский, немецкий), но и на языках бывшего СНГ.

Виджеты в интернет-банкинге СберБизнес – это перспективная разработка банка для бизнеса, облегчающая рутинные задачи предпринимателя. Они есть как в веб-версии, так и в мобильном приложении СберБизнес и позволят решать каждодневные задачи предпринимателя: транзакции, контроль платежей, расчет за коммунальные услуги, продвижение бизнеса и построение взаимоотношения с клиентами.

Премия Red Dot Award - одна из самых авторитетных мировых наград за достижения в индустрии дизайна. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW с 1955 года лучшим проектам в трёх основных категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникаций (Communication Design) и концептуальный дизайн (Design Concept).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«В этом году не полетит»: пуск «Луны-25» отложили в седьмой раз
Роскосмос снова перенес запуск миссии «Луны-25» — теперь на 2022 год
Tesla сделает своего робота-гуманоида. Пока это человек в костюме
Илон Маск пообещал создать робота Tesla Bot к следующему году
Липовая статья УК. Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян
Юрист рассказал, как защититься от новой уловки, применяемой мошенниками
Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ не нужен испанский порт Сеута
Минприроды предложило запретить в России ватные палочки и пластиковую посуду
Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение
Новости и материалы
FIG отказалась предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестер Авериных
Украинский призер Олимпиады назвал язык своей страны «псячей мовой»
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву
Стали известны новые подробности убийства девочки в Тюмени
Черногория ужесточает правила въезда в страну
Газзаев назвал решения, которые помогут улучшить российский футбол
Иммунолог рассказал о россиянине, который переболел COVID-19 шесть раз за полгода
Названы регионы, которые ждут ощутимые последствия изменения климата
Алексей Серебряков обратился к поклонникам за помощью
Глава МИД Украины назвал свою страну странным государством
Казахстан отказался признавать «Талибан*»
Официальный магазин «Реала» был ограблен
Звезду «Полицейского с Рублевки» госпитализировали
Корабли ВМФ после запрета Испании зайти в порт Сеута встали на якорь возле Алжира
«МК» и «Дождь» опровергли причастность к созданию фейкового аккаунта Серебрякова
На Украине на машину рухнул флагшток стоимостью более 22 миллионов рублей
Грузинский спортсмен лишен аккредитации на Паралимпиаду-2020 за избиение охранника
РФПИ: комбинация AstraZeneca и «Спутника» дает высокий иммунитет
Все новости
Люди стали чаще умирать от жары и холода
Ученые подсчитали жертв глобального потепления
Не те навыки. Большинство учителей назвали образование в России устаревшим
Современным образование в российских школах признали меньше трети учителей
«Регион, где все великолепно»: кто стал «чемпионом» по темпам вакцинации
В России выявили 20 992 случая COVID-19 за сутки
От прокурора с брюшком до темнокожего пилота. Как менялся образ Капитана Америка в кино
Главный американский супергерой — в 40-х, 70-х, 90-х и сейчас
Почему сейчас нет смысла вкладываться в золото
Эксперты объяснили падение цен на золото на фоне пандемии и кризиса
«Угрожают прокуратурой»: как в Казахстане заставляют извиняться за русский язык
Невролог из Казахстана рассказала, почему ей пришлось извиняться за вопрос на русском
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
«Подвешивали за руки и ноги»: как японцы пытали советских граждан
ФСБ рассекретила документы об испытаниях японского биооружия на гражданах СССР
«Меркель едет в Россию с чистой совестью»
Эксперты объяснили цели поездки канцлера ФРГ в Москву и Киев
Работа руками: откуда берется растительное молоко
Как сделать растительное молоко при помощи блендера и марли
В Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию
Власти Белоруссии сообщили, что обнаружили на границе с Польшей четверых мигрантов
Снайпер Петрова против нацистов. История серии игр Call of Duty
Названы дата выхода Call of Duty: Vanguard и цены для владельцев ПК и консолей
«Ресурсы разграбят и будут контролировать наркопоток»
Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях