Опрос показал, готовы ли компании брать пенсионеров на работу

Порядка 42% опрошенных компаний готовы взять на работу пенсионеров наравне со всеми, еще треть готовы предложить пенсионерам трудоустройство в порядке исключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

«Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году», — говорится в исследовании.

Из его данных следует, что на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес — 48%. Чуть меньше — 40% — в малых компаниях. Наиболее лояльны к пенсионерам в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

Отмечается, что 28% респондентов вообще не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров.

Опрос проводился 10 --16 августа среди 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех российских регионов.

Ранее в Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст. По мнению авторов законопроекта, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.