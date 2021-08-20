OnlyFans откажется от порно

С октября сервис подписки OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«С 1 октября 2021 года OnlyFans запретит публикацию любого контента, содержащего откровенно сексуальные действия. Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость платформы и продолжать принимать у себя инклюзивное сообщество создателей и поклонников, мы должны развивать наши правила в отношении контента. Авторам по-прежнему будет разрешено публиковать контент, содержащий наготу, при условии, что он соответствует нашей Политике допустимого использования», — говорится в заявлении.

В Onlyfans пояснили, что пошли на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов, при этом, сервис хочет привлечь внешних инвесторов.

Ранее сообщалось, что компания вообще не упоминала порнографию в презентациях для инвесторов. При этом, некоторым венчурным фондам запрещено инвестировать в контент для взрослых.

Более подробная информация будет доступна в ближайшие дни, добавила компания.

Ранее сообщалось, что основной владелец OnlyFans, украинско-американский бизнесмен Леонид Радвинский за финансовый год стал долларовым миллиардером. С ноября 2019 пода по ноябрь 2020 выручка сервиса выросла на 553%, 80% поступило от американских клиентов.