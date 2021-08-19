США и Международный валютный фонд окажут финансовое давление на Афганистан

Международный валютный фонд заблокирует более $400 миллионов из резервов центрального банка Афганистана, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что около $7 из 9 миллиардов Афганистана хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

В это же время Международный валютный фонд заявил о том, что планирует заблокировать доступ к $460 млн, находящихся в чрезвычайных резервах. Это решение было принято вслед за давлением со стороны администрации Байдена с целью обеспечить, чтобы резервные средства Афганистана не попали в распоряжение талибов (организация запрещена в России).

Бывший глава Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади заявил, что в текущий момент у талибов есть доступ к 0,1-0,2% от общего числа этих средств.

Он добавил, что боевики могут получить доступ к резервам ЦБ только в случае, если начнут переговоры с правительством США.

Ранее стало известно, что администрации президента США Джо Байдена еще на прошлой неделе отменила поставку валюты в Афганистан — перед тем, как Кабул взяли боевики «Талибана».