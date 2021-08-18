Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны. Об этом сообщается в распространенном заявлении фонда, передает РИА «Новости».

«В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка $400 млн помощи.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в стране, после этого он улетел с семьей в ОАЭ.

В то же время в северной афганской провинции Панджшер формируется сопротивление радикальному движению «Талибан». По информации телеканала Al-Alam, в боях с талибами в этом регионе участвуют войска, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху. Его силам, по сообщениям СМИ, уже удалось выбить «Талибан» из района Чарикар в соседней провинции Парван.