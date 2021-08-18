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Бизнес раскритиковал подготовленный ФАС законопроект о единых тарифах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект нельзя принять в существующем виде, заявила рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции. Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идет о проекте ФАС, согласно которому предлагается ввести единое тарифное законодательство. Раскритиковавшие инициативу представители бизнеса сочли, что в ведомстве не прислушались к позициям компаний.

В своем заключении группа отметила, что документ в его нынешнем виде повысит нагрузку на компании, окажет негативное влияние на инвестиционную привлекательность в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряда других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг.

«Проект Единого тарифного закона является «рамочным», который ставит перед собой цель закрепить общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам. При этом отраслевые особенности отдельных сфер регулируемой деятельности будут урегулированы актами правительства», — заявили в ФАС.

О разработке Федеральной антимонопольной службой концепции долгосрочного тарифного регулирования стало известно в июле.

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