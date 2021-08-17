Россия в июне на $201 млн увеличила вложения в ценные бумаги США

Россия в июне 2021 года на $201 млн увеличила вложения в ценные бумаги Министерства финансов Соединенных Штатов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин США.

Сумма российских вложений в американские ценные бумаги составила в июне $4,006 млрд. При этом, показатель количества долгосрочных вкладов остался на прежнем уровне — $305 млн, выросли только краткосрочные вклады — до $3,701 млрд.

Общая сумма вкладов в американские ценные бумаги выросла в июне на $66,8 млрд и составила $7 трлн 202,2 млрд. Более половины этой суммы принадлежит правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Ранее Минфин Соединенных Штатов объявил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга.

Среди дополнительных мер названо уменьшение объема инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.