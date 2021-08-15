Опрос: регионам не хватает монет

Каждый пятый банк России (21,6%) испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России.

Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.

«Банки опасаются возможного замедления оборота «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые примут функции по хранению наличных средств», — говорится в сообщении.

Закрытие РКЦ, считают они, не позволит решить существующие сложности с обеспечением субъектов наличными. Также они полагают, что 60 отделений не хватит на всю страну. В качестве возможного решения проблемы банки предложили сохранить подобные центры в крупных городах, увеличить количество ответственных за хранение денег ЦБ отделений, а также установить фиксированный тариф на предоставление наличных.

В январе 2022 года в России должно начаться тестирование цифрового рубля, которое пройдет в несколько этапов на протяжении всего года. По итогам работы будет сформирована дорожная карта по его внедрению.