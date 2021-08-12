«Яндекс» отказался покупать сеть магазинов «Азбука вкуса»

Компания «Яндекс» отказалась от покупки продуктовой сети «Азбука вкуса», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке розничной торговли и двух источников в электронной коммерции.

По информации газеты, причиной аннулирования сделки со стороны «Яндекса» стала завышенная продавцами оценка торговой сети. Помимо этого, в ходе изучения актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами.

В «Яндексе» и «Азбуке вкуса» отказались от комментариев изданию.

О намерении «Яндекса» приобрести «Азбуку вкуса» The Bell со ссылкой на источники писал в июне. Руководство компании планировало интегрировать «Азбуку вкуса» в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка», который в развивает продажу готовых блюд. По оценкам аналитиков, рыночная стоимость сети магазинов оценивается в 20 млрд рублей.