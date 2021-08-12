В Роскачестве заявили, что доставка вина почтой повысит его качество

Доставка вина по почте после покупки онлайн поспособствует повышению качества продукции. Об этом РИА «Новости» рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Влияние доставки почтой на качество вина может оказаться позитивным за счет того, что вино не будет долго стоять на полке магазина, где условия далеко не идеальны для сохранности лучших свойств напитка», — заявила Буняева.

По ее словам, магазины иногда нарушают температурный режим и нормы освящения, необходимые для хранения вина. Заказывая напиток почтой, покупатель получит его напрямую от производителя, где, как правило, соблюдаются надлежащие условия хранения.

«Ключевой фактор итогового качества вина — будут ли соблюдаться надлежащие условия при доставке «Почтой России», — сказала Буняева.

Она добавила, что до старта эксперимента покупать вино через интернет не стоит, так как пока это «чёрный рынок», где под видом дорогого напитка может продаваться «все, что угодно».

Ранее Министерство финансов предложило начать с 1 января 2022 года эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России».