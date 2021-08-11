Клиенты Сбера получили подарки при оформлении выплат на детей

Всем клиентам, получившим государственные выплаты по 10 тыс. на ребенка для подготовки к школе, Сбер передал промокоды с подарками и скидками на счета и карты банка.

Клиенты, имеющие подписку СберПрайм, получили единый промокод номиналом 1000 бонусных рублей для использования на покупки на СберМаркете и СберМегаМаркете, а также промокод на оформление бесплатной годовой страховки от несчастного случая для детей. А тем, кто не имеет подписки подарки станут доступны после активации СберПрайма.

Чтобы воспользоваться бонусными рублями, необходимо при оформлении заказа в СберМаркете и СберМегаМаркете ввести полученный по СМС промокод — он действителен до 31 января 2022 года. А чтобы доставка была бесплатной, нужно авторизоваться по Сбер ID — единому логину и паролю для входа во все сервисы экосистемы Сбера.

Нужно отметить, что промокоды, как и сами государственные выплаты, выдаются не на родителя, а на каждого ребенка. Промокод также позволяет подключить бесплатную страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тыс. рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

«Для нас очень важно, чтобы родители успели воспользоваться этими подарками, которые помогают сократить расходы на подготовку к школе. Промокоды уже направлены всем родителям, и сейчас, когда до 1 сентября остается еще две-три недели, самое время потратить их по назначению, не откладывая эту задачу на конец месяца. Бесплатная суперподписка СберПрайм, большой ассортимент, доступные цены, покупки в несколько кликов на удобных и надежных онлайн-площадках с доставкой, а также бонусные рубли и повышенные бонусы за первую покупку по акции — в результате родители смогут сэкономить не только деньги, но и время, ведь самое важное и необходимое для школы собрано в одном месте», — рассказала Екатерина Гарцева, Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

Напомним, что 5 августа Сбер запустил акцию «Скоро в школу с бонусами», чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году. На СберМегаМаркете и СберМаркете появились отдельные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школьного обучения. За первую покупку из подборок для релевантных классов в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов от СберСпасибо, которые можно будет тут же потратить на СберМегаМаркете и СберМаркете с дополнительными скидками. Начисленными бонусами можно доплатить до 35% от суммы заказа на СберМаркете.