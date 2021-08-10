Новак допустил запрет экспорта бензина из России в любой момент

Запрет экспорта нефтепродуктов из России может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе прошедшего совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, указано в пресс-релизе правительства РФ.

«Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации», — заявил Новак.

По его словам, правительство рассчитывает на то, что в скором будущем ситуация на топливном рынке России нормализируется. Вице-премьер отметил, что в настоящее время наблюдается тренд на снижение биржевых цен.

При этом Новак подчеркнул, что нефтяные компании способны и обязаны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Он отметил, что этого в первую очередь позволит достичь равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

«Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива» — сказал вице-премьер.

Также вице-премьер поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что правительство России пока решило не вводить запрет на экспорт бензина для стабилизации ситуации на топливном рынке. Отмечалось, что данное решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями.

До этого Новак сообщил, что министерство энергетики в ближайшее время может представить предложения по временным ограничениям на вывоз из страны бензина. Соответствующую идею рассматривает кабмин.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в свою очередь заявил журналистам, что введение временного запрета на экспорт бензина не приведет к выпадению доходов бюджета в форме экспортной пошлины на нефтепродукты.