Четверть работодателей готовы уволить сотрудников за «злоупотребление» больничными

Почти треть (29%) работодателей в России сталкивались с злоупотреблением больничными среди сотрудников, каждый четвертый (24%) начальник готов уволить за это. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса «Доктор рядом» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.

Согласно исследованию, 2% работодателей считают, что точно можно уволить за злоупотребление больничными. При этом 54% респондентов уверены, что это не может быть поводом для увольнения.

Большинство HR-менеджеров (68%) указали, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% отметили, что работников просят поработать только в случае возникновения чрезвычайного случая.

В опросе также участвовали свыше 1,5 тысячи работников. 8% респондентов признались, что их увольняли по причине здоровья. Чаще всего подобное происходит в Москве и Московской области (10%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (18%), в Краснодарском крае (11%), в Новосибирской области (11%).

Ранее сообщалось, что несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу.