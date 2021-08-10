«Ъ»: власти России решили не вводить запрет на экспорт бензина

Правительство России пока решило не вводить запрет на экспорт бензина для стабилизации ситуации на топливном рынке, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как сообщает газета, данное решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями.

По словам одного из источников издания, от подобной меры, среди прочего, решили отказаться из-за «якобы наметившегося тренда на снижение экспортного паритета» в связи с тем, что стоимость нефти опустилась ниже $70 за баррель. Кроме того, аргументами в пользу принятия такого решения стали заверения нефтяников о росте предложения на бирже.