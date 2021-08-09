S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента финансов.

«В S&P подчеркивают, что Москва является центром финансовой активности, экономической, политической и социальной жизни страны, на долю города приходится около 20% ВВП России, экономика Москвы характеризуется высокой степенью диверсификации. В столице продолжается рост численности населения, снижается уровень зарегистрированной безработицы. По состоянию на 1 августа 2021 года он составил 0,55%», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в S&P указали на темпы роста российской экономики, оценив его в 3,7%. Агентство отмечает, что значительную роль в этом играет хорошее восстановление после отмены карантинных ограничений, особенно заметное в российской столице.

Ранее внешний долг России достиг $471,4 млрд.