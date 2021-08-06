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Путин объявил о повышении НДПИ для металлургии со следующего года

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Reuters

Налог на добычу полезных ископаемых в металлургической отрасли планируется повысить с 2022 года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается донастройка налоговой системы, за счет которой бюджет должен получить дополнительные 400 млрд рублей. Одной из предлагаемых мер стало повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это должно принести в бюджет более 100 млрд рублей. Увеличение налогов может коснуться тех видов сырья, которые в 2020 году не попали под повышение НДПИ: например, драгоценные металлы.

Также предлагалось скорректировать и расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Это принесет бюджету около 90 млрд рублей. Еще около 100 млрд рублей можно будет получить за счет изменения системы уплаты акцизов: например, за счет улучшения администрирования или введения новых сборов. Прежде всего это касается алкоголя и сахаросодержащих напитков.

В июне правительство решило ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. По оценке Минэкономразвития, за счет этого в августе–декабре 2021 года удастся собрать около 160 млрд рублей. Вырученные средства должны пойти на снижение затрат при строительстве бюджетных объектов.

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