В Минэкономразвития сообщили о низком уровне закредитованности россиян

Долговая нагрузка россиян находится на низком уровне в сравнении с другими странами. Об этом в интервью газете «Известия» заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии, — 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70-90%», — пояснил Торосов.

Он также рассказал, что в настоящее время в правительстве рассматривают законопроект, по которому заемщика будут информировать о чрезмерной долговой нагрузке. По его словам, предполагается, что человеку будут направлять письменное уведомление в случае, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину его дохода.

Ранее сообщалось, что средняя сумма кредита, который клиенты берут на отпуск этим летом, составляет 500 тыс. рублей. При этом доля таких займов в портфеле увеличилась в несколько раз по сравнению с низкой базой прошлого года.