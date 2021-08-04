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Минфин исключил введение налога на мясо в России

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Министерство финансов не готовит поправок в законодательство, которые бы предусматривали введение налога на мясо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомства.

«Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — заявили в ведомстве.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. По его словам, данная мера может коснуться сельского хозяйства. Песков отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать причиной развития новых технологий.

Позднее он уточнил свои слова и пояснил, налог на мясо более актуален для стран, являющихся экспортерами мяса, в частности, для Китая или Бразилии.

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