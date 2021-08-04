Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку в зимний период. Об этом сообщает «Турпром».

Теперь у россиян появится возможность лететь таким образом на островное государство два-три раза в неделю.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с главой управления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасадом Упулом Гангнатхой. Предполагается, что заниматься перевозками будет авиакомпания «Аэрофлот».

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» возобновил продажу билетов в Шри-Ланку. Сообщалось, что прямые рейсы Москва — Коломбо будут выполняться с 2 сентября два раза в неделю.

До этого правительство Шри-Ланки объявило об освобождении от 14-дневного карантина вакцинированных туристов, в том числе и с помощью препарата «Спутник V».

Так, вакцинированным иностранным туристам не придется проходить обязательный 14-дневный карантин. При этом им, как и людям, не получившим вакцину, придется размещаться в отелях уровня безопасности 1. Они закрыты для местных жителей за исключением персонала.