В «Газпроме» заявили, что Россия может стать лидером по производству водорода

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что из-за европейской политики углеродной нейтральности в период до 2050 года неизбежно сократятся прямые поставки природного газа из России. Об этом он сказал в интервью корпоративному журналу «Газпрома», передает ТАСС.

По его мнению, такая ситуация отразится на доходах России, однако за счет поставок «голубого» водорода, произведенным с помощью газа, страна сможет сохранить свои позиции экспортера на рынке Европы.

Представитель «Газпром экспорта» считает, что производство «голубого» углеродно-нейтрального водорода, себестоимость которого оценивается в пределах $2 за тонну, возможно уже в настоящее время. По его словам, в перспективе Россия могла бы стать ведущим мировым экспортером «голубого» водорода. Комлев отметил, что это положительно повлияет «на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа».

Он добавил, что экспорт «голубого» водорода, который производится из метана, сопряжен с некоторыми трудностями, поскольку для европейцев такой вид топлива не является в достаточной степени экологичным в отличие от того же «зеленого» водорода, который производится методом электролиза на базе возобновляемых источников энергии. При этом затраты на производство «голубого» водорода в настоящее время составляют $1,4-1,5 за кг топлива, тогда как «зеленый» обходится в $2,5-6 за кг.

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