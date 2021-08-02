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«Газпром» отказался от допмощностей через Украину на четвертый квартал

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Газпром» не стал бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные с итогов аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

Отмечается, что на торгах была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Российская компания также не стала бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала следующего года поквартально. На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать на август текущего года дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам. Также глава «Газпрома» отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

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