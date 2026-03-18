Швейцарец пытался выгнать россиянина с пляжа во Вьетнаме

Гражданин Швейцарии заставлял россиянина уйти с пляжа отеля во Вьетнаме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина по имени Денис приехал в Дананг и поселился в пятизвездочный отель. Во время прогулки по пляжу вместе с собаками один из постояльцев потребовал, чтобы мужчина ушел, так как его питомцы якобы мешают отдыхающим.

После отказа турист из Европы вызвал полицию, но те не стали выгонять Дениса. Тогда швейцарец обратил внимание на татуировку «Побеждай любя» на русском у Дениса и снова вступил в конфликт.

«Иностранец орал, что «людям из вашей страны тут не место и вам не разрешали здесь находиться», – сообщается в публикации.

Затем в ход пошли угрозы связями с людьми, которые якобы расправляются с русскими. Несмотря на агрессию со стороны оппонента, Денис остался на пляже.

Позже он пожаловался на отель из-за русофобии. В ответ собственник заявил, что отель не поддерживает точку зрения постояльца из Швейцарии и при повторной демонстрации русофобных настроений его внесут в черный список.

Ранее экс-тренер сборной России выступил против россиян на Олимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
