Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Салихова: если у Карпина не получится, Николич должен быть номер один... 00:34
Тренер Янчук назвал немецкого теннисиста Зверева врагом, которого надо бить 00:26
16-летний игрок «Аякса» погиб в автокатастрофе вместе... 31.07.2021, 23:59
Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана 31.07.2021, 23:55
В Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево и попала... 31.07.2021, 23:54
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры... 31.07.2021, 23:44
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ 31.07.2021, 23:37
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа 31.07.2021, 23:32
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании 31.07.2021, 23:22
Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать... 31.07.2021, 23:20

Лидер ХДС Германии грозит России санкциями вплоть до перекрытия «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Лидер правящего Христианско-демократического союза Германии, кандидат в федеральные канцлеры Армин Лашет заявил, что Россия может попасть под жесткие санкции, если якобы повторится агрессия против Украины, сообщает газета Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза. Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия», — заявил Лашет.

По мнению возможного приемника Ангелы Меркель, приоритетом германской внешней политики должна стать защита и безопасность Украины.

«Германо-американское соглашение дает нам в руки инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», — считает Лашет.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не с ФРГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Пожары в Турции: Эрдоган не исключил версию об умышленных поджогах
Эрдоган заявил о поимке подозреваемого в совершении «диверсии» — поджоге леса
«Отсрочка от реальной работы»: можно ли заработать в IT после онлайн-курсов
Помогает ли обучение в сети за деньги попасть в IT-компании
За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике
Гимнасты Нагорный и Мельникова сразятся за золото Токио-2020 в финалах на отдельных снарядах
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не ФРГ
Российские космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю «Наука»
Французская фехтовальщица назвала российских спортсменок «обманщицами»
Новости и материалы
Салихова: если у Карпина не получится, Николич должен быть номер один в шорт-листе
Тренер Янчук назвал немецкого теннисиста Зверева врагом, которого надо бить
16-летний игрок «Аякса» погиб в автокатастрофе вместе с 18-летним братом
Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана
В Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры в Нью-Йорке
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании
Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать на ОИ в Токио
В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же месте
СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300 тысяч
Спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах
В Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19
В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию на Олимпиаде
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Серебряный призер Токио: в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок
Глава внешней разведки России рассказал о знакомстве с Путиным
СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на детей в Подмосковье
Все новости
«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету
Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех
«Для непритязательных миллионеров»: почему экотуризм в России проигрывает США
Эксперты рассказали о «нерешаемых» проблемах экотуризма в России
Су-35С упал в Охотское море, летчик катапультировался
У истребителя Су-35С при полете в Хабаровском крае отказал двигатель
МКС становится небезопасной. У России будет своя станция
В Роскосмосе намерены завершить эксплуатацию российского модуля МКС после 2024 года
«Надо меньше есть»: депутат — герой мема не заработал 2020-м ни одной копейки
Уральский депутат, советовавший в кризис меньше есть, задекларировал доход в 0 рублей
Зачем России учения на границе с Афганистаном
Военный эксперт раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений
Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»
В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве
«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину
Экс-президент Украины прокомментировал статью Путина о единстве русского и украинского народов
Горящие курорты. Анталию объявили зоной бедствия
Россия продолжит оказывать помощь Турции в тушении лесных пожаров
Премьеры августа: новый «Отряд самоубийц», сиквел «Не дыши» и комедия с Дэдпулом
Какие фильмы выходят в августе
Такси, фуры и ОСАГО: что изменится в жизни автомобилистов в августе
Главные события автомобильной жизни на предстоящий месяц
Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять
Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть
Спортсмены творят историю: все золотые медали России к экватору Олимпиады
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях