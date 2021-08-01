Лидер ХДС Германии грозит России санкциями вплоть до перекрытия «Северного потока — 2»

Лидер правящего Христианско-демократического союза Германии, кандидат в федеральные канцлеры Армин Лашет заявил, что Россия может попасть под жесткие санкции, если якобы повторится агрессия против Украины, сообщает газета Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза. Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия», — заявил Лашет.

По мнению возможного приемника Ангелы Меркель, приоритетом германской внешней политики должна стать защита и безопасность Украины.

«Германо-американское соглашение дает нам в руки инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», — считает Лашет.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не с ФРГ.