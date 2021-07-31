В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому продлевается упрощенный порядок регистрации безработных. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина.

Правила будут действовать до 31 декабря 2021 года.

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале государственных услуг», — уточнили в сообщении.

Данный регламент освобождает соотечественников от необходимости посещать службы занятости. Также россиянам не потребуется самим собирать пакет документов, нужных для официального получения статуса безработного. Объясняется это тем, что все данные передаются в профильные ведомства в автоматическом режиме.

В текущем году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Минимальный установлен в размере 1 500 рублей.

Ранее власти Москвы рассказали о снижении уровня безработицы.