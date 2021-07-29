Российский продавец сыра решил отсудить у Disney бренд «Король Лев»

Московское ООО «Сыр на весь мир», занимающееся оптовой торговлей молочной продукции, попросило Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Король Лев», который принадлежит американской кинокомпании Disney. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный бренд был зарегистрирован в 2015 году на имя Disney Enterprises для огромного числа товаров и услуг.

Истца он интересует только для одного класса товаров, включающего продукты питания, в частности, сыры, молоко, масло и другую молочную продукцию.

По словам представителя компании «Сыр на весь мир», ответчик в этом классе свой товарный знак не использует.

Иск поступил в суд 26 июля. На сегодняшний день СИП оставил его без движения до 27 августа, так как истец не приложил к нему документы, которые подтверждают юридический статус ответчика, а также не направил копию иска американской компании.

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