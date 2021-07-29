Цены на квартиры в новостройках в России выросли на 21%

Средняя стоимость «квадрата» на рынке новостроек в России во втором квартале текущего года выросла на 21%. Она достигла 89 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Росстата.

Сравнивались цены за аналогичный период 2020 года.

На вторичном рынке жилья в стране средняя цена квадратного метра достигла 70,8 тыс. рублей, это на 14% больше, чем во втором квартале прошлого года.

За последние полгода цена «квадрата» в российских новостройках выросла на 12,7%, а на вторичном рынке - на 6%.

В региональном разрезе самые дешевые новостройки в России по итогам второго квартала находятся в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Там можно купить квадратный метр недвижимости от 31, 6 тыс. до 34,5 тыс. рублей.

Также стало известно, что к регионам России, где дешевле всего квартиры на первичном рынке, отнесли Республику Северная Осетия-Алания, Калмыкию и Оренбургскую область.

В числе наиболее дорогих регионов Москва с показателем 277,4 тысячи рублей за «квадрат», Санкт-Петербург (166,2 тысячи) и Подмосковье с 122,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российские власти ищут способы для замедления роста цен на жилье.