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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given прибыл в порт Роттердама

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DPA/Picture Alliance/Reuters

Контейнеровоз Ever Given («Эвер гивен»), который застрял на несколько дней в русле Суэцкого канала в марте текущего года, прибыл в порт Роттердама. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (HTK).

Отмечается, что Ever Given прибыл в Роттердам с задержкой в почти четыре месяца. После продолжительных юридических разбирательств контейнеровоз лишь недавно смог покинуть территориальные воды Египта и направиться в пункт назначения.

Согласно информации портовых властей, на борту судна находятся около 14 тыс. контейнеров с товарами, частично предназначающимися для рынка Нидерландов.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 7 июля судно уже покинуло место стоянки.

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