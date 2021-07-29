Имущество должников предлагают блокировать до окончания проверки

Налоговые органы в России, возможно, получат право в оперативном режиме, до завершения проверки, применять меры в отношении имущества должников. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По предварительным данным, Минфин и ФНС сейчас занимаются разработкой инструмента, нужного для борьбы с уклонением от уплаты налогов — блокировки имущества бизнеса. Как уточнил представитель Минфина, уже прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам «фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».

Допускается, что меры начнут действовать в том случае, если выявят признаки ухода от налогов. При этом сами признаки установят по определенному риск-ориентированному подходу.

В данный момент налоговики имеют право установить обеспечительные меры, когда закончится проверка. Затем принимается решение о привлечении человека к ответственности. Речь о том, если не сдается отчетность.

В свою очередь представитель ФНС подчеркнул, что юридическая фиксация имущества представляет собой длительный процесс. Также поясняется, что у налоговиков пока нет механизмов, позволяющих препятствовать выводу или обременению активов.

Ранее сообщалось, что налоговики решат, кому из жителей России требуется помощь государства.