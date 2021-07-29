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Минэкономики заявило о росте ВВП до допандемийного уровня

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Alex Grimm/Reuters

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в июне вырос на 8,5% в годовом выражении. Об этом говорится в документе «О текущей ситуации в российской экономике» Минэкономики.

Согласно данным ведомства, показатель смог оказаться на уровне четвертого квартала 2019 года. Во втором квартале 2021 года рост ВВП составил 10,1% к аналогичному периоду 2020 года и 1,5% ко второму кварталу 2019 года.

В обзоре сказано, что в прошлом месяце ВВП достиг уровня, который был до пандемии коронавируса (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). Минэкономики увеличило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9% до 11,1%.

Отмечается, чистый экспорт вносит отрицательный вклад в ВВП в связи с более быстрым наращиванием физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Поддержку росту экономике «по-прежнему оказывает динамика кредитования», говорится в документе. При этом выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». На потребительском — замедление восстановления.

Ранее эксперты объяснили, что мешает экономике России.

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