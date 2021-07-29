Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве российских дорог

Счетная палата РФ нашла способ, при котором возможно экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив при этом качество автомобильных дорог, сообщает РИА Новости.

По данным СП, действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014 и исключают возможность использования асфальтобетонов по старому ГОСТу 8267-93.

«Стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась. Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан -— в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае — в среднем на 68,1% (до 1,5 тыс. рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях — в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)», — говорится в отчете Счетной палаты.

Таким образом, включение щебня по старому ГОСТу в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить в общей сложности 1 477,3 миллиона рублей ежегодно, отмечают аудиторы. При этом показатели состояния дорожного покрытия обоих видов практически не отличаются, а деформация отдельных участков с применением новых покрытий оказывается даже выше.

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