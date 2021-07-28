Политолог заявил, что Украине придется «на коленях» просить газ у России

Украина останется без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что Украина получает «мифический» европейский газ, который на самом деле является российским, а после запуска газопровода «Северный поток – 2» может остаться совсем без газа.

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», — сказал политолог.

Компания «Газпром» не стала бронировать на август текущего года дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам. Также глава «Газпрома» отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».