Минсельхоз отмечает снижение цен на «борщевой набор»

Министерство сельского хозяйства заявило о снижении стоимости овощей «борщевого набора», сообщает ТАСС.

«В целом цены на овощи «борщевого» набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук», — рассказали в ведомстве.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев напомнил, что в начале этого года правительство рекомендовало субъектам активно развивать нестационарную торговлю и обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. На прошлой неделе министерство направило это предложение в регионы.

Ранее сообщалось, что меры по снижению цен на картофель и овощи открытого грунта обсуждались на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 21 июля.