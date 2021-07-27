В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2»

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач рассказал об участии в «спасении Европы» от «Северного потока--2».

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен... Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — заявил дипломат «Польскому Радио».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Через Польшу также проходит газопровод.

На голосованиях в Совете Евросоюза жестко против газопровода выступают Эстония, Литва, Латвия и Польша.