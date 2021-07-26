РБК: РФ может заплатить около миллиарда евро за год из-за налога Евросоюза

России, возможно, надо будет заплатить более одного миллиарда евро в год в качестве пошлины. Речь идет о ситуации, когда власти стран Европы в полной мере станут взимать трансграничный углеродный налог, передает РБК.

Данный налог до этого предложила Еврокомиссия.

По собственным расчетам по методике издания, утвержденной в Минэкономразвития, поставщикам российских товаров с большим углеродным следом придется выплачивать дополнительную адвалорную пошлину. Ее размер, предположительно, составит 16% от стоимости продукта. Речь о таких товарах, в частности, как железо, азотные удобрения, сталь, электроэнергия и ряд других.

В 2020 году Россия поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро. Из этого следует, что в год налог может составить 1,1 млдр. евро.

При этом в РФ считают углеродный налог Евросоюза несовместимым с правилами Всемирной торговой организации. Официального подтверждения информации, связанной с оплатой налога и пошлины, пока нет.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить страховые взносы для высоких зарплат.