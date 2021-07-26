Цены на бензин в РФ стали одними из самых низких в Европе

Россия расположилась на втором месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран. Об этом говорится в исследовании экспертов, сообщает РИА «Новости».

При этом по доступности топлива РФ для населения находится на 16-й позиции данного рейтинга. По информации специалистов, граждане России могут приобрести на среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина. По такому значению страна обогнала Казахстан, Украину и Белоруссию, а также ряд стран Восточной Европы.

Первое место в рейтинге ушло Люксембургу, чьи жители могут позволить 2,6 тыс. литров бензина на среднюю зарплату ежемесячно.

В том случае, если переводить стоимость бензина в рубли, РФ уступила Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля (в России за литр придется отдать 49,1 рубля).

Также найти наиболее дешевое дизельное топливо можно приобрести в Казахстане — 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо стало вторым по дешевизне — 50 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что Минэнерго остановит экспорт бензина, если биржевые цены в России не снизятся.