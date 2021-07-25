Аналитик рассказал, что будет с рублем после отказа от доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что рубль останется обеспеченной валютой, даже если Центробанк полностью исключит доллар из золотовалютных резервов.

По его словам, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и населения.

«Большинство товаров на международных рынках торгуется за доллар. Поэтому Россия как экспортер исторически имеет положительный валютный баланс и, если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению», — рассказал эксперт «Прайму».

При этом Тузов отметил, что слабость рубля к доллару создает российским экспортерам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления нацвалюты не стоит.

Ранее аналитики назвали «справедливый» курс рубля.