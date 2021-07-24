Российские власти компенсируют застройщикам цены на стройматериалы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что власти планируют компенсировать цены на строительные материалы для застройщиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать», — уточнил он.

По словам Хуснуллина, власти постараются компенсировать цены на стройматериалы. Возможный объем финансирования пока не называется.

На фоне резкого роста цен на металлопродукцию в 2020 году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката. Первые договоры заключили зимой 2021 года.

Ранее сообщалось, что кабмин России выделит более 3 млрд руб. на строительство дорог в регионах. Около 3 млрд пойдет на строительство скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 млн руб. направят на реконструкцию дорожной сети в Тынде.