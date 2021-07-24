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Wildberries продолжает работать на Украине, несмотря на введенные против компании санкции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю на Украине, несмотря на введенные против компании санкции. Об этом свидетельствуют данные украинского интернет-сегмента ретейлера, передает ТАСС.

Отмечается, что в украинском отделении компании заявили, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу» и предложили обратиться в головной офис.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».

Ранее на Украине назвали причину ввода санкций против Wildberries.

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