Эксперт рассказала, какие инвестиции позволят не работать после 40 лет

Названы отрасли, в которые студенты могут вложиться сейчас, чтобы через 20 лет оставить работу и жить на дивиденды. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на эксперта «Россельхозбанка» по работе на рынках капитала Наталью Смирнову.

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей в месяц», — отметила Смирнова.

Она добавила, что начинать можно с инвестиций в тысячу рублей, так как доходы учащихся вузов вырастут в будущем.

Перспективным направлением для инвестирования аналитик в первую очередь назвала полупроводники, объяснив это прогрессирующей диджитализацией многих отраслей экономики. Вкладывать средства можно либо покупая напрямую акции компаний, занимающихся полупроводниками, либо инвестируя в портфель из ценных бумаг нескольких предприятий.

Также, по мнению Смирновой, выгодны долгосрочные инвестиции в «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии.

«Причины — «зеленые» доктрины США и Европы о переходе на «зеленую» экономику к 2050 году, что делает компании альтернативной энергетики крайне перспективным направлением на будущее», — объяснила специалист.

Кроме того, аналитик посоветовала вложить часть средств в компании, занимающиеся видеоиграми. Дело в том, что средний возраст сегодняшнего геймера составляет 34 года, а это время активного карьерного роста и, как следствие, высокой платежеспособности.

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