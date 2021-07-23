Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении цен на «борщевой набор», сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот «борщевой набор», и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — заявила Набиуллина.

Председатель Центробанка отмечает, что рост цен на продукты из этого набора связан с общемировой конъюнктурой, а также с сезонными факторами.

«В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», — пояснила Набиуллина.

По мнению председателя ЦБ, одним из способов снижения цен на продукты является расширение производства для удовлетворение спроса.

Ранее стало известно, что власти ищут экстренные меры снижения цен на «борщевой набор».