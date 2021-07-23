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Набиуллина: пока рано говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки

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Банк России

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено», — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

По ее словам, чтобы сегодняшнее решение по повышению ставки стало последним в цикле ужесточения, необходимо снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий.

Ранее Центральный Банк России четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Данный шаг стал максимальным увеличением ставки с 2014 года, когда на фоне резкого падения рубля и высоких инфляционных рисков регулятор принял решение об экстренном повышении ставки до 17% годовых.

Рост ключевой ставки ранее прогнозировали аналитики. По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, принять решение о повышении ключевой ставки Центробанк подталкивает высокая годовая инфляция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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