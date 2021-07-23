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Финансовый консультант рассказал, как стать миллионером к пенсии

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Независимый финансовый консультант Александр Доржиев поделился простым способом стать миллионером и иметь хорошее здоровье к пенсионному возрасту. Об этом сообщает радио Sputnik.

По оценке эксперта, среднестатистический взрослый россиянин тратит на спиртное 2,5 тысячи рублей в месяц. Употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и требует много средств из личного бюджета.

Он подчеркнул, что около 77 миллионов россиян выпивают и тратят на это около 2,5 трлн рублей. Это 30 тыс. рублей в год на каждого, или 2,5 тыс. рублей в месяц.

«Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет», — поделился Доржиев.
Он добавил, что кроме создания к пенсии накоплений, отказ от алкоголя поможет сохранить хорошую физическую форму и здоровье.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что отложенная для хранения дома сумма денег должна составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

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