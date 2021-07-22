Зампред Алтайского правительства обвинил ЛДПР в «предвыборной активности»

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин в беседе с «Газетой.Ru» назвал законопроект об освобождении бизнеса от части налогов в случае введения эпидемических ограничений, внесенный депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, «предвыборной активностью».

Сам Катасонов рассказал «Газете.Ru», что временное обнуление налогов в случае введения таких ограничений, безусловно, сократит поступления в бюджет от предпринимательской деятельности. «Но это лучше, чем если они потеряют налогоплательщиков, уверен депутат. В среднем регионы могут недополучить 100 млн рублей каждый», — уверен депутат.

«Любые выпадающие доходы должны чем-то компенсироваться, и по бюджетному законодательству и по жизни, из представленной информации не понятны источники компенсации — есть ли они вообще, — парирует Денис Губин. — Для бизнеса предложены на период пандемии несколько пакетов мер, часть которых действуют и по настоящее время. Кроме того существуют иные меры поддержки: субсидирование, компенсация процентной ставки, льготные кредиты, фонд микрозаймов, гарантийный фонд, фонд развития Алтайского края и другие».