Кремль: Россия является гарантом энергетической безопасности Европы

Россия остается гарантом энергетической безопасности европейского континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», — подчеркнул Песков, комментируя соглашение ФРГ и США по по «Северному потоку – 2».

По его словам, Россия не согласна с одной из формулировок сделки — в части об «агрессии России в отношении Украины».

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой <...> Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается», — сказал Песков, отмечая, что в Кремле внимательно изучили текст соглашения.

В то же время представитель Кремля отметил, что продление транзита российского газа через Украину после 2024 года должно определяться исключительно экономической рентабельностью.

Накануне Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что тональность договоренности США и ФРГ о «Северном потоке — 2» была враждебной и противоречащей духу российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве.