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МЭР предложило давать гранты бизнесу за введение антиковидных ограничений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минэкономразвития России предлагает давать гранты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с приостановками в деятельности из-за введения региональных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Решетников подчеркнул, что ситуация с COVID-19 «от региона к региону неоднородная и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных более жестких ограничений».

По его словам, это может привести к приостановлению бизнеса на какой-то срок.

«Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку», – подчеркнул глава ведомства.

Решетников предложил для таких ситуаций предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам МСП, деятельность которых будет приостановлена. В рамках этой инициативы глава Минэкономразвития предложил приравнять к МСП социально-ориентированные некоммерческие организации.

Ранее Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства направила Решетникову письмо с предложениями по смягчению административной нагрузки на бизнес.

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